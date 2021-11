한국도자재단, 베트남 온라인 수출상담회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 한국도자재단이 오는 11~12일 이틀 간 K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰에서 '베트남 온라인 수출상담회'를 연다.

이번 상담회는 코로나19 등으로 해외 판촉활동에 어려움을 겪어 온 국내 도예가들의 수출 판로 기회 확대를 위해 기획됐다.

리모트미팅(Remote Meeting) 플랫폼을 활용해 베트남 하노이 경기비즈니스센터(GBC)에 위치한 한국도자 상품홍보관(바이어)과 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰' 내 수출 브랜드몰 입점 요장(도예가)을 실시간으로 연결해 진행된다.

참여 업체는 베트남 산업 단지 개발 업체 비그라세라(Viglacera), 인테리어 시공 업체 민둑(Minh Duc), 공예품 유통업체 윈스톤 인터내셔널(Winston International) 등 베트남 현지 바이어 8곳과 수공예 뚝배기 요장 토미153, 수공예 도자기 그릇 요장 가마지기, 수공예 생활자기ㆍ인테리어 요장 해락도예 등 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰'내 입점 요장 10곳 등이다.

재단은 국내 도예가와 해외 현지 바이어 간 원활한 1대1 상담이 이뤄질 수 있도록 통역 등 전문 인력을 지원한다.

재단은 특히 상담회에서 거래가 성사되면 ▲계약내용 검토 ▲계약서 작성ㆍ번역 ▲수출계약 체결 제품 운송관련 수출입 업무 ▲CS활동(고객 상담, 불만 해소) 등 실질적 성과를 위한 후속 관리도 맡는다.

최연 한국도자재단 대표는 "이번 수출상담회를 시작으로 도예가들의 해외 도자판로를 확대해 나가기 위한 적극적인 마케팅 지원 활동을 계속해 나가겠다"고 전했다.

한편 재단의 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰' 수출 브랜드몰에는 지난 8월 진행한 '2021 글로벌 도자 전략상품 개발 공모'를 포함, 심사를 통해 선정된 요장 44곳과 상품 163점이 입점해 있다.

