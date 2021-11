"소방관 복지 증진에 기여" G마켓·옥션, 소방의 날 국무총리 표창 수상

2017년부터 소방관지원 '히어히어로' 캠페인 전개

유통업체 중 최대 규모, 총 30억2400만원 지원

[아시아경제 김유리 기자] G마켓·옥션은 지난 9일 제59주년 소방의 날 기념행사에서 올해 민간 유통기업으로는 최고 영예인 국무총리 표창을 수상했다고 10일 밝혔다.

제59주년 소방의 날 정부포상은 소방발전에 기여하고 소방공무원 복지 증진 및 처우개선에 기여한 공이 있는 일반국민, 공무원, 단체를 선정해 수여한다. G마켓·옥션은 ▲소방관 근무환경개선 ▲순직·공상 소방관지원 등 소방복지제고 ▲대국민 소방관 인식 및 소방안전의식 제고 등 공로를 인정 받았다.

G마켓·옥션은 2017년부터 회원참여형 사회공헌기금인 후원쇼핑, 나눔쇼핑 기금으로 '우리 옆의 영웅' 소방관을 지원하는 '히어히어로(Here, Hero)' 캠페인을 진행하는 한편 현재까지 국내 유통업체 중 최대 규모인 누적 30억2400만원 규모 소방지원을 이어왔다.

소방관 근무환경개선을 위해 강원, 경남, 광주·인천, 충북, 충남, 창원, 제주, 전북, 전남 등 총 12개 지방소방본부에 제설기, 신발건조기, 드론 열화상카메라, 허리보호조끼 등 소방활동 물품과 장비를 지원했다. 지난해 대구·경북지역 코로나19 확산 때 지역 소방본부에 코로나19 위생용품을 전달하기도 했다.

소방복지 분야에서는 G마켓, 옥션 행사와 연계해 투병, 공상소방관, 순직소방관가족 지원활동을 펼쳤다. 2019년에는 소방관 국가직전환 법안 통과를 기념해 공상소방관 대상 호텔숙박권을, 2020년에는 대형 사건 현장에서 활약한 소방관 대상 리조트 숙박권을 제공했다. 2020년에는 G마켓 터치 캠페인을 통해 소방관 심리케어 이동심리차량 전달, 2021년에는 순직소방관 유가족 심리치료비 등 심리적 지원도 제공했다.

민간기업 최초로 소방관 아이디어 공모전 '히어히어로'를 개최해 소방용품, 안전용품을 개발, 지원했다. 1회 입상작 '허리보호조끼'는 전북소방본부에, 2회 수상작 '말하는 화재감지기'는 경기·전북 지역 독거 어르신 가정에 전달했다. 말하는 화재감지기는 은퇴소방관들이 독거어르신 가정을 방문해 소방교육을 하는 '화재취약 실버세대 안전지킴이 캠페인'을 통해 전달됐다. 지난 3월에는 소방청과 업무협약을 체결하고 재난현장에서 위험을 무릅쓴 민간인을 선정해 포상하는 '119의인상' 활성화에도 앞장서고 있다.

서민석 G마켓·옥션 커뮤니케이션 부문 부사장은 "G마켓·옥션 회원들이 소방관 근무환경개선이라는 가치에 호응해준 덕분에 수상한 영예"라며 "앞으로도 현장의 소방관들과 함께 국민 안전의식 제고를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr