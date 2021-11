[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에프앤가이드=사옥 목적으로 서울 영등포구에 위치한 257억원 규모 토지 및 건물 양수 결정

◆ 에프앤가이드=운영자금 목적 100억 원 전환사채권 발행 결정

◆ 네오위즈=우리사주매수선택권 행사에 따라 9억원 규모 자기주식 처분 결정

◆ 엔지켐생명과학=자이더스 캐딜라와의 코로나19 백신 생산 공급 계약과 관련해 실행을 위한 사전절차를 구체적으로 진행 중이지만 계약 여부는 확정되지 않았다고 해명

◆ 비덴트=대체불가능토큰(NFT)와 메타버스의 전략적 제휴 목적으로 50억원 규모의 초록뱀미디어의 주식 취득 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr