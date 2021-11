황교익 "윤석열은 '남자 박근혜'…악착같이 입 열게 해야 한다"

[아시아경제 나예은 기자] 맛칼럼니스트 황교익 씨가 국민의힘 윤석열 대선 후보를 '남자 박근혜'라고 지칭하며 비판했다.

지난 8일 황씨는 자신의 페이스북에 "윤석열이 국민의힘 대통령 후보가 되었다고 박근혜 키즈 이준석이 윤석열에게 복주머니를 선물했다"며 "윤석열이가 대통령이 되면 박근혜처럼 복주머니 나무 아래에 서 있을 것이다"고 말했다.

이어 그는 다른 게시글에 "박근혜가 악착같이 토론을 하지 않으려고 해서 겨우 법에서 정한 토론만 했던 것으로 기억하고 있다. 윤석열도 그럴 것"이라고 주장했다.

이는 앞서 이재명 더불어민주당 대선후보가 윤 후보를 향해 일대일 회동을 제안했던 것을 염두에 둔 것으로 보인다.

이 후보는 윤 후보를 향해 "각자 가진 철학과 가치, 비전과 정책 실력, 실적 등을 수시로 대비하고 논쟁할 수 있는 장을 주 1회 정도 가져보자"라며 토론을 제안했으나 윤 후보는 "(이 후보의 회동 제안이) 무슨 의미인지 정확히 모르겠다. 생각해보겠다"며 즉답을 피했다.

황씨는 윤 후보가 이 같은 토론 제안을 거절한 것에 대해 "언론은 악착같이 윤석열의 입을 열게 해야 한다"고 밝혔다.

