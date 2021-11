9일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 경제정의실천연합을 비롯한 시민단체 관계자들이 '11/9 경제민주화의 날, 대선 정책 요구사항 발표 기자회견'을 마친 뒤 노동존중 및 재벌개혁을 촉구하는 퍼포먼스를 펼치고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.