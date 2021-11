"좌절·분노 등 검색하면 베스트셀러 작가 글이" 컬리, 이색 협업 진행

마켓컬리, 베스트셀러 4인 작가 협업 캠페인

일상적 음식에서 느끼는 삶의 감정, 베스트셀러 작가 4인 감성으로 전달

좌절에는 토마토(김영하), 두부의 희열(김중혁), 분노의 당근파티(김겨울), 치유의 감자(장류진) 등

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리 운영사 컬리는 마켓컬리 사이트에서 특정 키워드 검색 시 김영하, 김중혁, 김겨울, 장류진 등 베스트셀러 작가 4명의 글을 읽을 수 있는 협업 캠페인(Love Food, Love Moments)을 오는 23일까지 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 일상적인 음식에서 느끼는 삶의 감정을 작가 특유의 감성을 통해 공감할 수 있도록 기획했다. 이번 캠페인에는김영하, 김중혁, 김겨울, 장류진 등 베스트셀러 작가 4명이 참여했다. 컬리는 "많은 이들에게 오랫동안 사랑 받는 문학 작품처럼 마켓컬리도 더욱 사랑 받는 장보기 서비스가 되길 바라는 마음으로 이번 캠페인을 준비했다"고 말했다.

김영하 작가는 '좌절에는 토마토'라는 제목의 글을 선보인다. 이 글은 누구나 경험하는 좌절의 감정을 토마토 소스를 만들며 이겨내는 내용이다. 특유의 담백한 문체를 사용한 것이 특징이다. 김중혁 작가는 '두부의 희열'을 주제로 부드럽지만 단단한 두부가 가진 힘을 두부와의 대화라는 감각적인 문체로 설명한다. 김겨울 작가는 어울리지 않을 것 같은 당근과 분노를 주제로 '분노의 당근파티'라는 작품을 내놨다. 장류진 작가는 '치유의 감자'를 통해 아픈 교환학생 주인공을 달래주는 외국인 친구의 치킨 수프 이야기를 선보인다.

컬리는 마켓컬리에서 원하는 상품을 찾아내는 경험과 작품을 발견하는 것이 동일한 느낌을 주도록 구성해 재미를 더했다. 마켓컬리 사이트 상품 검색창에서 작품과 관련한 감정의 키워드(좌절, 희열, 분노, 치유)를 검색하면 작가 작품이 노출된다. 상품을 구매하고 주요 정보를 보기 위해 이미지를 클릭하는 것처럼 검색된 작품을 클릭하면 작품의 상세 페이지가 뜨며 글 전체를 읽을 수 있다. 작품의 상세 페이지에는 작품을 선보인 작가 소개와 그들이 좋아하는 음식 등에 대한 정보도 함께 소개된다.

글을 다 읽은 후에는 구매 상품평을 쓰듯 감상평을 작성할 수 있다. 마켓컬리는 이같은 감상평을 모아 23일까지 이벤트를 진행한다. 총 4개의 작품 각각에 1개씩의 후기를 작성할 수 있는데 감상평을 남긴 작성자 중 3000명을 선정, 작품 문구가 새겨진 한정판 굿즈 '컬리 모먼트 글라스' 교환 쿠폰을 제공한다. 작품 타이틀과 구절을 이용한 스티커도 함께 제공된다.

