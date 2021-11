반도건설, 협력사와 공동으로 '높이조절 바체어' 국토부 신기술 인증

반도건설은 ㈜바로건설기술, 에이앤유씨엠건축사무소와 공동으로 안전성과 실용성이 강화된 철근구조체 '높이조절 바체어(bar chair)'를 개발해 국토교통부로부터 '신기술지정증서'를 받았다고 9일 밝혔다. 바체어는 건설현장에서 콘크리트를 타설 할 때 철근을 제자리에 고정시켜 놓는 장치다.

건설현장에서 높이 1.5m 이상의 기초 철근공사에 주로 사용되는 '모자형 바체어'와 'H-형강'은 높이 조절이 어렵고 상부철근 하중이 일부 바체어에 집중될 경우 사고발생 위험성이 높은 것으로 알려져 있다.

높이조절 바체어는 이러한 단점을 보완한 것으로 상하(150mm 이내)·좌우(56mm 이내) 조절을 통해 바닥의 평탄도 오차와 좌우 오차를 줄일 수 있고 높이에 따라 부재의 규격을 달리해 바체어 1개당 최대 5톤의 하중을 견딜 수 있도록 안전성을 강화했다.

또한 높이조절 바체어는 3m 간격으로 설치가 가능해 1.2m 간격으로 설치해야하는 기존 공법에 비해 비용절감 및 공사기간 단축 등 공사효율을 높일 수 있으며 용접 대신 전용클립을 사용한 접합방식으로 용접작업으로 인한 위험요소와 불편함을 최소화 했다.

높이조절 바체어는 현재까지 약 100여개 건설현장에 도입되었으며 안전하고 설치가 편리해 현장근로자들의 선호도가 높은 것으로 알려져 있다.

이번 신기술은 약 2년에 걸쳐 반도건설과 ㈜바로건설기술, 에이엔유씨엠건축사무소가 공동연구하고, 성균관대학교 산학협력단의 검증 실험을 거쳐 개발됐다.

