노현송 강서구청장 ‘생활 속 에너지 절약’ 챌린지 동참

[서울시 자치구 포토 뉴스]노현송 서울 강서구청장 일상생활 속 에너지 절약 운동에 구민들의 적극적인 참여 호소

[아시아경제 박종일 기자] 탄소중립에 대한 중요성이 높아지고 있는 가운데 노현송 서울 강서구청장이 8일 ‘생활 속 에너지 절약 챌린지’에 동참, 에너지 절약 운동에 구민들의 적극적인 참여를 호소했다.

노 구청장은 이날 오전 구청 집무실에서 일상 속에서 실천할 수 있는 전기절약 방법 문구가 적힌 손팻말을 들어보이며, 에너지 절약의 생활화를 강조했다.

‘생활 속 에너지 절약 챌린지’는 에너지효율 1등급 제품 우선 구매, 전자타이머 콘센트 사용 등 일상생활 속 에너지 절약을 통해 환경위기를 극복하자는 취지로 시작된 국민 참여형 캠페인이다.

노현송 구청장은 “우리가 일상생활 속에서 쉽고 편하게 사용한 에너지가 지금은 지구를 위협하는 탄소 배출의 주범이 되고 있다”며 “일상생활에서 실천 가능한 에너지 절약 운동에 구민 여러분께서도 적극 동참해 주길 부탁드린다”고 말했다.

이승로 성북구청장의 지명을 받아 동참한 노현송 구청장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 강영석 상주시장을 지목했다.

단계적 일상회복 첫 주말을 맞는 지난 6일 '공원이 아름다운 계절, 가을을 누리다!' 주제로 개최된 양천구 가을힐링 파크데이에 많은 구민들이 참석했다.

‘2021 가을힐링 파크데이’는 가을의 정취를 물씬 자아내는 도심 공원(양천, 목마, 넘은들)에서 구민들이 아름다운 계절을 만끽하게 하고자 기획됐다.

각종 공연, 영화제를 비롯하여 가족과 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련돼 자연과 문화가 어우러졌고, 그동안 코로나19로 지친 구민의 마음을 조금이나마 치유될 수 있는 한마당이 됐다.

