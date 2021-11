속초 앞바다서 ‘해양보호생물종’ 혹등고래 잡혀…“길이 7m 무게 6000kg”

고래연구센터 인계, 연구목적 사용 후 폐기 예정

[아시아경제 김희윤 기자] 해양보호생물인 혹등고래가 강원도 속초 앞바다에서 그물에 잡혔다.

6일 속초해양경찰서는 이날 오전 4시50분께 속초 동방 약 2.6해리(약 4.8㎞) 해상에서 그물을 걷어 올리던 어민이 혹등고래 1마리가 죽은 채 그물에 걸려 다른 물고기와 함께 잡힌 것을 발견해 해경에 신고했다고 밝혔다.

혼획된 고래는 암컷으로 길이 7.3m, 몸통 둘레 4m, 무게 6000kg에 달했다. 해경 확인 결과 고래에서 작살 등 불법 어구에 의한 강제 포획 흔적이 발견되지 않았다.

해양보호생물로 유통이 불가능한 혹등고래는 고래연구센터로 인계된다. 연구 목적으로 사용 후 폐기될 예정이다.

해경 관계자는 "좌초 또는 혼획된 고래나 물범, 물개 및 바다거북 등 보호종을 발견할 경우 119나 해양경찰에 즉시 신고해달라"고 말했다.

