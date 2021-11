[아시아경제 이선애 기자] 자이언트스텝이 하이브와 30억원 규모 리얼타임형 콘텐츠 제작 사업을 계약했다고 5일 공시했다. 다만 계약 상대방의 비밀유지 요청에 따라 공시 일부 내용은 오는 2024년 11월4일까지 유보될 예정이다.

회사 측은 “상기 계약은 조건부 계약금액이 포함되어 있으며 확정금액으로 직전 사업연도 연결기준 매출액의 10%가 넘으므로 단일판매 공급계약체결 공시의무가 발생했다”면서 “계약기간의 종료일은 계약 시작일로부터 7년 이내이나 계약기간은 상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있다”고 설명했다.

