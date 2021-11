"디지털뉴딜 성과 개도국과 공유" 과기정통부, 글로벌 ICT 리더십 포럼 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 한국지능정보사회진흥원(NIA)와 함께 5일 서울 소피텔 앱버서더 호텔에서 ‘2021 글로벌 ICT 리더십 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 조경식 과기정통부 제2차관을 비롯해 가나, 몰도바, 말라위, 몽골, 세르비아, 이집트, 부탄 등 7개 국가의 ICT 분야 고위급 정부 인사가 대면과 비대면으로 참석했으며, 전체 행사는 유튜브로 실시간 중계됐다.

올해로 7회를 맞은 글로벌 ICT 리더십 포럼은 2015년 처음 개최된 이래 29개국의 ICT 부처와 유관기관의 고위급 42명이 참여했으며, 다양한 ICT 협력의제에 대한 논의를 통해 개도국의 정보통신 정책 수립과 발전에 기여해 왔다.

이날 포럼은 ‘포스트 코로나 디지털 전환을 위한 글로벌 협력’이라는 주제로 우리나라와 참여국이 디지털 전환 정책을 공유했으며, 향후 협력 방안을 논의했다. 기조연설은 ’미래선도국가 도약을 위한 디지털 대전환 전략‘을 주제로 과기정통부 박윤규 정보통신정책실장이 진행했다.

이어 1·2부에 걸쳐 진행된 정책토론회에서 참여국은 자국의 디지털 전환 정책을 소개하고, 민원기 과학기술협력 대사를 좌장으로 한 정책 토론이 이뤄졌다. 국가별로 디지털 전환을 위한 전략의 추진 체계와 핵심 과제, 국내외 협력 현황을 참석자들과 공유했고, 향후 한국과 참여국간 ICT 분야의 국제협력 증대를 위한 다양한 방안이 논의됐다.

정책 토론 이전에는 정보접근센터를 새롭게 구축하고 유지보수하는 국가들과 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다. 정보접근센터는 과기정통부 공적개발원조(ODA) 사업으로 추진되고 있으며, 현재까지 총 48개국, 60여개 센터가 설치돼 개도국 주민의 정보화 역량 강화에 크게 기여하고 있다.

조경식 과기정통부 차관은 “코로나19는 비대면 문화를 급속하게 확산시켜 4차 산업혁명으로 촉발된 디지털 전환을 가속시키고 있다”며 “과기정통부는 작년부터 추진하고 있는 디지털 뉴딜의 성과를 바탕으로 향후 개도국들과 다양한 협력 사업을 통해 이들의 디지털 전환을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

