백신접종 완료자 약 12만명 늘어…76.1%

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 코로나19 백신 접종 완료율이 5일 0시 기준 76%를 넘어섰다.

코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 이날 0시 기준 백신 접종을 마친 사람은 총 3909만9285명으로 파악됐다. 우리나라 인구(작년 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 76.1%이다. 18세 이상 인구 대비로는 88.5%다.

백신별 누적 접종 완료자는 화이자 2092만5400명, 아스트라제네카 1099만7729명(교차 접종 175만8677명 포함), 모더나 568만7865명, 얀센 148만8291명이다.

이날 0시 기준 1차 접종자는 6만47명으로 총 4139만8611명이 1차 접종을 받았다. 이는 인구의 80.6% 수준이며, 18세 이상 인구 대비로는 92.5%에 달한다.

한편 중앙방역대책본부는 5일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 총 2344명이라고 밝혔다. 총 누적 확진자 수는 37만5464명(해외유입 1만5194명)이다. 국내 코로나19 신규 확진자 수는 3일 연속 2000명대를 기록 중이다. 신규 사망자는 20명(치명률 0.78%)이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr