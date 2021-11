미래에셋증권, 한국전력 원화 ESG채권 3년 연속 대표주관

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 4일 한국전력 원화 지속가능채권 발행의 대표 주관사로 참여해 성공적으로 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 발행은 국내 최대 에너지기업 공기업의 3년 연속 지속가능채권 발행 건으로 규모는 총 4000억원이었으며 만기별로는 1년물 2500억원, 2년물 500억원, 5년물 1000억원이었다. 발행금리는 1년물 1.627%, 2년물 2.133%, 5년물 2.528%로 전 만기 모두 한국전력 민평 언더 조건으로 발행될 정도로 시장 수요가 몰렸다.

전귀학 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 “국내 기준금리 인상 기조와 미국 테이퍼링(자산매입축소) 및 글로벌 인플레이션 우려 등으로 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다”고 말했다.

또한 이번 발행에 참여했던 관계자는 “최근 한국서부발전 원화 그린본드 대표주관사였던 미래에셋증권이 국내 최대 공기업인 한국전력 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 대표 주관을 3년 연속으로 성공적으로 수행했다”며 이는 “미래에셋증권이 국내 에너지 공기업의 지속가능채권 인수에 선두주자로 자리매김하는데 결정적 계기가 된 딜이었다”고 평가했다.

