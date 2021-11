마이리얼트립, 대한민국 숙박대전 참여…최대 72% 할인 혜택

마이리얼트립 단독으로 최대 72%까지 추가 할인 가능

[아시아경제 김철현 기자] 마이리얼트립(대표 이동건)은 문화체육관광부와 한국관광공사가 공동으로 진행하는 지원사업인 '대한민국 숙박대전'에 참가, 연말까지 대국민 숙박쿠폰을 발급하고 사전 예약 서비스를 실시한다고 4일 밝혔다.

대국민 숙박쿠폰은 9일 오전 10시부터 마이리얼트립 공식 웹사이트나 모바일 앱에서 발급받아 국내 호텔, 펜션, 풀빌라 등 예약에 사용할 수 있다. 숙박비 7만원 초과시 3만원, 7만원 이하에는 2만원 할인 적용이 가능하다.

마이리얼트립은 대국민 숙박쿠폰 오픈일에 고객들이 가장 빠르게 알림을 받아 볼 수 있는 사전 예약 서비스를 실시한다. 이를 통해 쿠폰을 다운받는 고객들에게 선착순으로 마이리얼트립 포인트 2만원, 1만원, 7000원권을 지급해 최대 72% 할인된 가격으로 예약이 가능한 것이 특징이다. 이동건 대표는 "어디에서도 볼 수 없는 상품과 가격 경쟁력은 물론 편리한 서비스 제공에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

