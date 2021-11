확진자 급증한 중국 "식량·생필품 비축하라"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 당국이 코로나19 재확산 등에 따라 국민들에 음식과 생필품을 비축할 것을 권고했다.

2일(현지시간) CNN 등에 따르면 중국 상무부는 전날 각 지방 정부에 "일상생활과 비상사태에 대비하기 위해 채소, 기름 및 가금류를 포함한 일용품을 비축하도록 권장하는 통지서를 발송했다.

상무부는 그러면서 "올해 겨울부터 내년 봄까지 국민들이 적절한 공급을 받을 수 있도록 해야 한다"며 "최근 급등한 채소 등 물가를 안정되게 유지하라"고 했다.

이 공지문이 소셜미디어를 통해 확산하면서 국민들도 동요하고 있다. 한 웨이보 사용자는 "당국은 지난해 초 코로나19 사태가 시작됐을 때도 생필품 등을 비축하라고 한 적 없다"고 말했다. 다른 사용자는 "정부가 공고문을 통해 올해 겨울은 아마 야채를 살 여유가 없다는 것을 알리려는 것"이라고 분석했다.

일각에서는 대만과의 전쟁을 앞둔 것 아니냐는 추측도 나왔다. 관영 매체들은 이에 일제히 우려 잠재우기에 나섰다. 관영 영문 매체 글로벌 타임즈는 이에 대해 "대만은 중국의 영토"라며 부인했다. 경제일보도 "코로나19로 인한 일시적 격리 조치에 대비하라는 의도"라고 설명했다.

상무부 관계자는 CCTV와의 인터뷰에서 "해당 공고문은 국민이 아닌 지방 정부에 전달하기 위함"이라며 "식량 공급에 차질을 빚게 될 임박한 위협은 없으며 충분한 공급을 보장한다"고 말했다.

델타 변이 바이러스의 확산에 따라 지난 8월부터 확진자가 늘고 있는 중국은 내년 2월 개막하는 베이징 동계올림픽을 앞두고 엄격한 규제 조치를 채택하고 있다. 중국 당국이 밝힌 이날 신규 확진자 수는 109명으로, 지난 8월 10일 이후 처음으로 세자릿수를 기록했다.

