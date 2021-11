관세청 “면세 범위 초과 ‘미신고’, 가산세 최고 60%”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세당국이 해외여행자 면세 범위 초과 물품에 대한 자진신고를 당부했다.

3일 관세청 인천본부세관에 따르면 자진신고는 해외여행자가 면세 범위(1인당 600달러)를 초과하는 물품을 국내로 반입할 때 세관에 자진신고 시 15만원 한도 내에서 관세의 30%를 감면하는 제도다.

반대로 자진신고 없이 면세 범위 초과 물품을 반입하다가 적발될 때는 가산세를 부과받게 돼 주의가 필요하다. 가산세는 세액의 최대 60%까지 부과될 수 있다.

가령 해외 또는 면세점에서 구입한 가방 가격이 면세 범위인 600달러를 공제하고도 100만원(세율 20%)이 될 경우 자진신고하면 30%를 감면받아 세금 14만원을 내야하지만 자진신고하지 않았을 때는 최대 32만원까지 세금이 늘어날 수 있다.

특히 고의로 물품을 은닉 또는 밀수입 하는 경우 해당 물품은 몰수된다.

인천본부세관 관계자는 “정부의 위드 코로나 방침에 따라 앞으로 해외여행자 수도 늘어날 것으로 예상된다”며 “세관은 이에 맞춰 세관검사를 강화할 계획으로 해외여행자는 입국 시 자진신고를 통해 불이익을 받지 않도록 해야한다”고 말했다.

