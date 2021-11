[인터뷰]"1년치 옥수수 한번에 완판" 로컬예능 새길 걷는 LG헬로비전

박현우 LG헬로비전 콘텐츠제작센터장

20년 업력 스타 PD 출신 새 도전

유튜브 공들여…100만뷰 클립도 탄생



11월 8일 팔도 맛 경연 '칼의전쟁' 출격

지역가치 잘 살린 당근마켓처럼

"여행 전 찾는 로컬 필수 채널 될 것"

[아시아경제 차민영 기자] LG헬로비전이 지역채널의 장벽을 넘어 오리지널 지식재산권(IP)을 제대로 갖춘 콘텐츠 제작을 본격화 한다.

박현우 LG헬로비전 콘텐츠제작센터장은 2일 LG헬로비전 상암동 본사에서 아시아경제와 인터뷰를 갖고 "전체 시청자가 400만명 정도인 지역채널 특성상 공중파나 지상파를 뛰어넘는 프로그램 화제성을 보여주는 게 어려워 계속 고민하고 있다"며 이 같이 밝혔다.

박 센터장은 20년의 제작 경험을 보유한 CJ ENM ‘간판 PD’ 출신이다. 올해부터 매년 약 400억원을 제작비로 쏟아붓는 LG헬로비전의 콘텐츠 제작 의지와 지역채널에서 예능을 해보고 싶다는 박 센터장이 의기투합했다. 이전에 없던 콘텐츠 전략이기에 ‘로컬(지역)’과 ‘엔터테인먼트’를 합친 ‘로컬테인먼트’라는 말도 새롭게 만들었다.

신작 앞세워 조용한 돌풍

LG헬로비전은 하반기에만 4개의 신작 프로그램을 선보였다. TV와 뉴미디어를 통틀어 가장 큰 파급력을 보인 프로그램은 ‘장윤정의 도장깨기’로 8회 연장 방영이 확정됐다. 새롭게 이름을 바꾼 유튜브 채널 ‘헬로tv’ 구독자 10만명을 달성하고 개별 영상클립 기준으로도 100만뷰 기록을 세운 일등공신이기도 하다. 구독자 5만명에서 두 배 목표 시점을 연말로 삼았던 만큼 내부 기대보다 속도가 빨랐다. 같은 기간 본업인 TV 고정 시청층도 상반기 대비 평균 40% 늘었다.

외부 제작사인 tvN 스토리와 협업해 만든 신규 음식 예능 프로그램도 내주 출격한다. 오는 8일 전파를 타는 전국 팔도 명인들의 한식 승부를 다룬 ‘칼의 전쟁’은 맛 표현에 탁월한 이영자부터 ‘진또배기’로 유명한 가수 이찬원, 아나운서 출신 도경완 등 3인 MC 체제로 운영된다. ‘한식대첩’ 전 시즌을 담당했던 현돈 PD 작품으로 박 센터장이 직접 발로 뛰며 인재 영입에 공을 들였다. 이처럼 프로그램 편성 계획에 따라 추가적으로 PD들도 영입해나갈 계획이다.

박 센터장은 "‘전국 8도의 1등만 모아서 요리 경연을 해보자, 지역 내로라하는 사람들끼리 제대로 자존심 대결을 해보자’는 취지로 만든 것"이라며 "스타 MC들이 이끄는 청백팀끼리 경합을 하는 식"이라고 설명했다. 이 과정에서 지역 특산물을 보여주고 재료 명칭의 기원이나 고수들의 요리법도 자세히 조명한다. 지방색이 강한 만큼 팔도 사투리를 구경하는 재미도 쏠쏠할 것이란 설명이다.

"‘로컬 필수 채널’ 되겠다"

미디어·커머스를 연결하는 한 축을 만들겠다는 당초 신념도 변함없다. 박 센터장은 "‘팔도밥상 플러스’는 온라인 플랫폼인 네이버 쇼핑라이브와 연계해 지역 특산물을 판매하는데, 한 번은 옥수수를 한 시간 만에 3000만원어치를 판 적이 있다"며 웃었다. 옥수수 3000만원어치면 판로가 부족한 지역 농가에서 1년 내내 구슬땀 흘려 팔아야 하는 규모다. 내년에는 중소기업이나 지역 업체들과 연계하는 방안으로 규모를 확대한다.

최근에는 내년 먹거리 계획 구상에 몰두하고 있다. 올해 오후 5시와 저녁 9시 월~금요일 두 번의 편성으로 ‘LG헬로비전’만의 색을 굳히는 해였다면 내년에는 본격적으로 콘텐츠 퀄리티를 높이겠다는 구상이다. 그는 "로컬의 가치를 가장 잘 구현해 낸 ‘당근마켓’처럼 재미와 감동을 선사할 것"이라며 "지역 맛집을 찾듯 그 지역에 갈 일이 있으면 우리 방송을 보고 갈 수 있도록 ‘로컬 필수 채널’이 되겠다"고 강조했다.

