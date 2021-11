커피베이, 배달의민족 최대 5000원 할인 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 배달 앱 ‘배달의민족’에서 주문 시 최대 5000원 할인하는 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

이벤트는 오는 5일부터 주말을 포함한 3일 동안 배달, 포장 주문, 배민1 서비스를 이용하는 모든 고객을 대상으로 실시한다. 2만원 이상 주문 시 5000원, 1만2000원 이상 주문 시 3000원 할인 쿠폰을 즉시 제공해 누구나 제한 없이 바로 할인 혜택을 받을 수 있다.

커피베이는 공식 SNS 계정(인스타그램, 페이스북)을 통해 ‘배달의민족 할인 소문내기 이벤트’도 진행한다. 오는 7일까지 이벤트 게시물을 본인 SNS 계정이나 블로그, 커뮤니티에 공유한 뒤 게재 링크를 댓글에 작성하면 참여가 완료된다. 당첨자 3명에게 커피베이 모바일 상품권 5000원을 증정한다.

백진성 커피베이 대표는 “언택트 소비 트렌드를 고려해 배달 앱 이용 고객을 대상으로 공격적인 마케팅을 진행하면서 커피베이 브랜드 경험을 확대시키고 있다”며 “매장에서는 물론, 배달로도 높은 만족감을 선사하는 카페 프랜차이즈가 되기 위해 꾸준히 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr