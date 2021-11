[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지”

중금리 대출 확대되면서 대손비용 증가…컨센서스 하회하는 3분기 실적

대신증권 "카카오뱅크 목표주가 7만3000원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 902,143 전일가 63,900 2021.11.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오뱅크, 3분기 영업익 712억...전년比 58.5%↑수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close 가 비용 증가 때문에 시장전망치(컨센서스)에 못 미치는 올해 3분기 실적을 거뒀다. 다만 이자이익 부문뿐만 아니라 플랫폼에서도 꾸준한 성장세를 나타냈다.

3일 대신증권에 따르면 카카오뱅크의 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 36.64% 증가한 2773억원, 영업이익은 같은 기간 58.48% 늘어난 712억원을 기록했다. 순이익은 전년 동기 대비 28.02% 증가한 520억원을 나타냈다. 영업이익과 순이익의 경우 각각 컨센서스 대비 20.89%, 31.8% 하회하는 수준이다.

늘어난 비용이 실적에 영향을 미쳤다. 중금리 대출이 확대되면서 올 3분기 대손비용은 전년 동기 대비 166.1% 증가한 296억원을 나타냈다. 판관비 역시 같은 기간 38.2% 늘어난 673억원을 기록했다. 상장 관련 브랜드 마케팅비와 콜센터 비용 때문에 판관비도 늘어난 것으로 보인다. 다만 카카오뱅크 측은 3분기에만 한정된 비용이라고 설명했다.

하지만 이자이익은 성장세를 유지했다. 올 3분기 이자이익은 전년 동기 대비 50.7% 증가한 1626억원을 기록했다. 박혜진 대신증권 연구원은 “중금리 대출이 크게 증가하면서 대출금리가 올라 순이자마진(NIM)도 1.92%를 기록했다”며 “카카오뱅크의 중금리 대출은 1조1000억원 수준으로 전체 신용대출의 13.4%까지 상승했다”고 설명했다.

플랫폼 수익을 비롯한 비이자이익 부문도 성장했다. 카카오뱅크의 비이자이익은 전년 동기 대비 271.3% 늘어난 210억원을 기록했다. 체크카드 취급액과 해외송금 건수가 증가하면서 수수료 수익이 늘었기 때문이다. 아울러 롯데카드가 신규 편입되면서 제휴 신용카드가 늘어나고 증권계좌도 확대돼 플랫폼 수수료 수익도 증가세를 나타냈다.

이에 대신증권은 카카오뱅크의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만3000원을 유지했다. 전일 종가는 6만4100원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr