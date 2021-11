코웨이, 프리미엄 디자인 ‘노블 정수기 세로’ 출시

인공지능·사물인터넷 기술 적용해 스마트 제품 관리 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 프리미엄 디자인 정수기 ‘노블 정수기 세로(CHP/CP-8200N)’를 출시했다고 2일 밝혔다.

코웨이 노블은 프리미엄 환경가전 브랜드로 신제품은 노블 정수기 시리즈의 두 번째 제품이다.

노블 정수기 세로는 국내 정수기 최초로 ‘스마트 모션 파우셋 기능’을 탑재해 위생성을 획기적으로 강화했다. 스마트 센서가 컵을 자동으로 인식해 사용할 때에만 파우셋이 나오고, 사용하지 않을 때에는 들어가도록 해 파우셋 오염을 사전 차단하는 혁신 기능이다. 파우셋이 들어가면 UV 케어가 3초간 진행되며 추가로 6시간마다 15분씩 UV 살균이 진행된다고 코웨이 측은 설명했다.

또한 4시간 동안 제품을 사용하지 않으면 유로에 남은 물을 자동으로 배출해 늘 신선한 물을 제공한다. 카트리지 유로도 1년마다 무상 교체한다.

아울러 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 혁신 기술을 적용했다. 이 제품은 AI 스마트 진단으로 정수기의 현재 상태와 진행 상황, 이상 여부 등을 감지해 음성으로 안내한다. 또한 IoCare 모바일 앱을 이용해 정수기 사용 현황, 필터 및 유로 교체일, 제품 이상 현황 등의 정보를 확인할 수 있다. 필요 시 외부에서 원격 제품 조작도 가능하다.

제품 관리 방법도 선택할 수 있다. 전문 관리 서비스는 6개월마다 서비스 전문가가 방문해 필터 교체부터 살균까지 꼼꼼하게 관리해준다. 자가 관리는 6개월마다 카트리지 필터를, 12개월마다 카트리지 유로를 배송한다. 손쉽게 자가 관리할 수 있도록 탑재한 ‘스마트 필터 센싱 기능’은 필터 교체 시기 알림, 필터 자동 세척, 필터 교체 후 교환 주기 재설정 등 필터 교체에 대한 모든 것을 알아서 체크해준다.

코웨이에 따르면 이 제품은 유해 중금속부터 바이러스, 박테리아, 환경호르몬 등 물 속에 녹아있는 총 93개의 유해물질을 제거하는 나노트랩 필터 시스템을 적용해 신선한 물을 직수로 제공한다. 출수량은 5단계(반컵, 한컵, 두컵, 연속, 사용자 설정)로 설정 할 수 있으며 온수·냉수 온도도 각각 3단계(약 45도, 약 70도, 약 85도), 2단계(약 10도, 약 5도)로 설정할 수 있다. 이 제품은 에너지 소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담도 낮다.

선과 면을 활용한 미니멀 디자인으로 고급스러움을 강조한 점도 특징이다. 색상은 6가지(포슬린 화이트, 플래티넘 실버, 브론즈 베이지, 마호가니 브라운, 미드나잇 네이비, 페블 그레이)로 출시됐다. 가로, 세로 사이즈가 각각 18cm, 30cm로 주변 공간을 여유있게 활용할 수 있다.

코웨이 관계자는 “프리미엄 환경가전 브랜드 ‘노블’을 앞세워 지속적으로 고객에게 특별한 가치와 경험을 제공하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr