네오위즈, 모바일 광고 플랫폼 기업 '애드엑스'에 40억원 투자

[아시아경제 부애리 기자] 네오위즈가 모바일 광고 플랫폼을 개발하는 '애드엑스'에 40억원을 투자했다고 2일 밝혔다.

애드엑스는 모바일 게임과 앱 서비스 내 광고 수익을 극대화할 수 있는 플랫폼과 기술을 제공하는 애드테크(광고+기술)기업이다. 지난 8월 카카오게임즈의 계열사로 편입됐다.

네오위즈는 이번 투자를 통해 서비스 중인 다양한 모바일 게임들을 대상으로 효과적인 모바일 광고 진행과 수익 최적화를 위한 다양한 협업을 진행한다는 계획이다.

김승철 네오위즈 공동대표는 "광고 수익 극대화라는 차별화된 사업모델을 가진 애드엑스의 솔루션과 노하우를 높이 평가하고 있다"며 "모바일 게임 광고 수익화 관련 장기적인 협력과 시너지를 기대한다"고 말했다.

강율빈 애드엑스 대표는 "모바일 광고 시장이 빠르게 성장하고, 게임사들의 관심도 커지고 있는 만큼 기술 개발에 대한 투자를 지속해 나가겠다"고 전했다.

