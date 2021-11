함양군, 대규모 통계조사 성공적 수행 기관표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 통계청에서 실시한 대규모 통계조사의 정확하고 성공적인 수행 공로를 인정받아 기획재정부장관 기관표창 수상의 영예를 안았다고 1일 밝혔다.

개인포상으로는 통계담당 공무원과 조사요원이 함께 이루어낸 의미 있는 성과로 기획재정부장관 표창 5명, 통계청장 표창 4명으로 총 9명이 수상했다.

평가대상 통계조사는 2020년 실시한 인구주택총조사와 농림어업총조사를 거쳐 올해 경제총조사까지 3개의 대규모 조사로 매 5년마다 실시하고 있는 전국단위 대규모 통계조사가 대상이다.

이번 표창에서 군은 조사의 정확도를 높이기 위해 우수 조사요원을 선발, 질높은 교육을 실시, 통계상황실 상시확보와 체계적이고 적극적인 홍보불응사업체 최소화 등 상당한 노력을 기울여 이와 같은 공로를 인정 받았다.

또한 서춘수 군수가 직접 인터넷조사를 시연하며 군민 참여를 독려하고, 읍면 순회교육, 이장회의를 통한 주민 홍보 등 적극적인 참여를 이끌어냈다.

군 관계자는 “5년마다 실시되는 대규모 통계조사를 성공적으로 마칠 수 있었던 것은 군민들의 적극적인 협조와 조사요원들의 노력의 결과”라며 “협조해 주신 군민과 기관·단체 모든분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr