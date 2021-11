담양Wee센터 ‘우리 아이 건강한 마음 만들기’ 학부모 교육

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청 Wee센터는 지난달 28일 관내 학부모 20명을 모시고 자문의와 함께하는 학부모 교육을 실시했다고 1일 밝혔다.

이번 학부모 교육은 학생정서행동 특성검사 결과 관심군 분류 대상 학부모와 자녀의 심리·정서 발달 이해에 관심이 있는 학부모를 중심으로 아동·청소년의 발달과정과 문제행동에 대한 이해를 증진시켜 자녀의 건강하고 안전한 성장 발달을 지원하는 목적으로 실시됐다.

지난해부터 담양Wee센터 자문의로 활동하고 계신 박진형(삼호의료재단 정신건강의학과 전문의)원장님의 강의와 질의응답을 통해 성장기 아이들에게 자주 보이는 ADHD 증상과 치료 효과, 장애 유형등에 관한 설명을 통해 학부모님들의 이해를 도왔다

학부모 교육에 참가한 한 학부모는 “아이의 문제행동을 볼때마다 이해도 안되고 잘못 키우는 것 같이 스스로를 자책할 때가 많았는데 의학적인 측면에서 설명을 들으니 많은 도움이 된 것 같다”고 말했다.

이 숙 교육장은 “학부모 교육을 통해 학부모님들께서 자녀에 대해 이해할 수 있는 시간을 제공하여, 학교 및 가정 내에서 건강한 생활을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

