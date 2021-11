마크롱 "호주, 美와의 핵잠수함 계약에 대해 거짓말"

[아시아경제 김수환 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 호주의 스콧 모리슨 총리가 미국과 맺은 핵잠수함 계약을 두고 거짓말을 했다며 강하게 비판했다.

31일(현지시간) 마크롱 대통령은 주요 20개국(G20) 정상회담이 진행된 이탈리아 로마에서 연 기자회견에서 기자들이 "모리슨 총리가 (잠수함 계약과 관련해) 거짓말을 했는가"라고 질문하자 이에 "(모리슨 총리가) 거짓말 했다는 점을 알고 있다"라고 답했다.

호주는 앞서 체결한 77조원 규모의 프랑스산 디젤 잠수함 계약을 파기하고 미국의 기술 지원을 받아 핵잠수함 건조를 추진한다고 밝힌 바 있다.

이어 모리슨 총리는 프랑스 측에 디젤 잠수함 계약은 자국의 전략적 필요성을 충족하지 못한다며 계약 파기 이유를 설명했다고 전했다.

호주가 일방적으로 잠수함 계약을 파기하자 프랑스는 "동맹국에 뒤통수를 맞았다"며 강하게 반발해왔다. 프랑스는 지난 9월 미국과 호주의 대사를 소환했다. 이는 양국간 외교 역사에서 전례가 없는 일이었다.

하지만 이번 G20 정상회담을 계기로 프랑스와 미국은 갈등 해소에 나선다는 방침을 확인했다.

조 바이든 미국 대통령은 "이번 협상을 어설프게(clumsy) 관리했었다"고 인정하며 "마크롱 대통령도 이 사안을 인지한줄 알고 있었다"라고 말했다.

하지만 프랑스는 여전히 호주에 '뒤끝'이 남아있는 분위기다.

마크롱 대통령은 이날 기자회견에서 호주 측에 "당신은 이제 결과를 내놓기까지 18개월이 남았다. 행운을 빈다"라고 말했다.

호주가 미국과 맺은 계약에 따라 18개월간 공동 연구를 통해 자체 핵잠수함 기술을 개발한다는 계획을 비꼰 것이다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr