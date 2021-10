에이스침대, '스트레스리스와 N주년 기념' 행사

스트레스리스 리클라이너와 고객이 함께한 시간 기념 위한 SNS 이벤트 진행

[아시아경제 김종화 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 자사가 독점 수입·유통하는 리클라이너 브랜드 스트레스리스(Stressless) 제품과 고객이 함께한 시간을 기념하기 위해 특별한 이벤트를 실시한다.

에이스침대는 오는 30일까지 스트레스리스 제품 구매 및 사용 고객 대상으로 스트레스리스와 함께한 시간을 축하하고자 ‘스트레스리스 N주년 기념’ 이벤트를 진행한다. 사용 중인 스트레스리스 사진 또는 영상을 #50YEARSOFSTRESSLESS 필수 해시태그와 몇 년째 사용 중인지에 대한 후기와 함께 ▲개인 SNS(블로그 혹은 인스타그램) ▲스트레스리스 공식 페이스북 ▲스트레스리스 공식 블로그 중 하나를 선택해 업로드하면 간단하게 참여 가능하다.

에이스침대는 이벤트 참여 고객 중 10명을 선정해 풍성한 사은품을 증정할 계획이다. 1등(5명)에게는 스트레스리스와 함께 편안한 영화 감상을 즐길 수 있는 CGV 씨네드쉐프 스트레스리스 시네마 관람권 2매가 증정된다.

스트레스리스 시네마는 스트레스리스와 CGV 프리미엄 상영관인 씨네드쉐프가 협업한 상영관으로, 전 좌석에 스트레스리스 리클라이너가 배치돼 있다. CGV 씨네드쉐프 스트레스리스 시네마는 서울 용산아이파크몰점과 부산 센텀시티점 총 2곳에서 만나볼 수 있다. 이외 2등 5명에게는 신세계백화점 모바일 상품권을 증정할 예정이다.

올해 50주년을 맞이한 스트레스리스는 '상상 이상의 편안함'을 콘셉트로 노르웨이 최대 가구 회사 에코르네스에서 1971년 개발한 세계적인 명성의 리클라이너 브랜드다. 100% 노르웨이 현지 생산으로 디자인과 기능에 북유럽 감성을 녹여낸 것은 물론, 인체 공학적 설계로 사용자의 몸에 맞춘 듯한 편안함을 선사해 최상의 편안함을 선사하는 것이 특징이다.

에이스침대 관계자는 "북유럽 최고급 리클라이너 브랜드 스트레스리스의 제품을 직접 구매해 사용하고 있는 고객에게 감사한 마음을 담아 이번 ‘스트레스리스 N주년 기념’ 이벤트를 준비하게 됐다”며 “앞으로도 스트레스리스를 사랑해주시는 고객분들을 위해 다양한 이벤트를 진행할 예정”이라고 전했다.

