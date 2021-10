메리츠증권, CDF 계좌 최초 개설 선착순 100명에 상품권 쏜다

[아시아경제 지연진 기자]메리츠증권(대표이사 최희문)은 차액결제거래(CFD?Contract for Difference) 수수료 인하를 기념해 다음달 31일까지 대고객 상품권 증정 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

메리츠증권은 지난 15일 국내주식 CFD의 비대면계좌 거래 수수료를 0.10%에서 업계 최저 수준인 0.015%로 인하했다. 업계 최초로 이자비용이 없는 증거금 100% 계좌를 도입하고, 대용증거금 서비스를 통해 현금뿐만 아니라 보유 주식으로도 증거금을 대신할 수 있어 투자자들의 부담이 크게 낮아졌다.

이번 이벤트 기간 동안 메리츠증권에서 CFD 계좌를 최초로 개설한 고객 중에서 매월 선착순 100명까지 모바일상품권 2만원권을 제공할 예정이다.

또 CFD 거래금액에 따라월 누적 합산 1억원 이상 거래시 1만원, 3억원 이상 거래시 3만원, 5억원 이상 거래시 5만원, 10억원 이상 거래시 10만원의 상품권이 추가로 지급된다.

메리츠증권의 CFD 서비스는 외국계 증권사를 통하지 않고, 자체 헤지 운용을 통해 서비스를 제공하는 방식을 채택했다. 이로 인해 고객은 별도의 환전 절차를 거칠 필요가 없고, 기초자산에서 발생하는 배당금 전액을 수익으로 받을 수 있다.

이 밖에도 CFD 계좌를 개설하지 않은 일반 고객이 참여할 수 있는 CFD 퀴즈 이벤트와 SNS 이벤트도 함께 진행된다. 퀴즈의 정답을 맞추면 매월 100명에게 커피 쿠폰을, 이벤트 내용을 SNS 및 블로그에 공유하면 매월 100명에게 상품권을 추첨해 제공한다. 퀴즈와 SNS 이벤트는 메리츠증권 홈페이지에서 팝업 배너를 통해 참여 가능하다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr