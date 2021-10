삼성화재, 다이렉트 영업배상책임보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재는 사업 중에 발생하는 배상책임을 보장하는 '다이렉트 영업배상책임보험'을 선보인다고 1일 밝혔다.

보험 기간은 1년으로 배상책임만 단독으로 보장한다. 영업배상책임만을 보장하는 다이렉트 상품이 출시된 것은 처음이다.

시설소유(관리)자, 임차자, 주차장, 차량정비업자 관련 배상책임을 고객이 선택해 가입 가능하다. 이를 통해 업종에 따라 발생할 수 있는 다양한 배상책임 위험에 대비할 수 있도록 했다.

또 드론배상책임보험도 단독으로 가입할 수 있다. 항공사업법에 따른 의무보험대상 가운데 법인 사업자를 제외한 사업자용 드론이 대상이다.

삼성화재 관계자는 "필요로 하는 배상책임만을 다이렉트로 편리하게 가입할 수 있게 준비했다"며 "디지털 환경에 맞는 더 좋은 상품과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr