NS홈쇼핑, 김장철 식품안전 품질관리 집중기간 운영

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 1일부터 김장철을 앞두고 김치 상품의 식품안전 품질관리 집중기간을 운영한다고 29일 밝혔다.

해당 기간 동안 포장김치의 ▲원료 원산지 및 품위 확인 ▲위생관리 점검 ▲식품안전연구소 안전성 추가 검사를 실시한다.

원료 원산지 및 품위 확인을 위해 주요 재료인 농산물, 젓갈류, 고춧가루, 천일염 등 원산지 확인뿐만 아니라 원료 품질 확인을 실시하고 현장점검을 할 계획이다. 현장 실사 대상 업체는 TV홈쇼핑 방송 주요 상품 12개 제조원, NS쇼핑북과 NS몰에서 판매되는 약 20개 주요 김치 상품의 제조원이다.

NS홈쇼핑은 식품안전연구소를 통해 대장균, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 황색포도상구균 등 식중독균 8종에 대한 안전성 검사도 실시한다.

NS홈쇼핑 관계자는 “김치 판매량이 급증하는 김장철을 앞두고 철저한 현장점검과 식품안전연구소를 통한 전문적인 품질관리력으로 안전한 포장김치를 고객께 전하고자 김치상품 품질관리 집중점검을 실시하게 됐다”며 “앞으로도 파트너사와 협력하여 안전하고 믿을 수 있는 품질의 식품을 생산 유통하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

