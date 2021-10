[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 지난 26일 대학 정보전산센터 세미나실에서 취업전담교수들을 대상으로 진로지도 역량강화 교육을 실시했다고 27일 밝혔다.

한국항공대학교 김이준 교수에게 학생들의 진로·취업 고민 유형에 따른 효율적인 진로지도 방법, 진로·취업 관련 사이트를 활용한 정보 전달 방법 등을 배웠다.

안민주 동신대 대학일자리센터장은 “취업전담교수 역량강화 교육이 재학생들의 진로·취업 등 다양한 고민을 해결하는데 도움이 될 수 있길 바란다”고 말했다.

