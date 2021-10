호남대, ‘교수역량 강화 2차 워크숍’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 인공지능시대를 준비할 역량중심의 교수법을 추진하기 위해 지난 22일 2차 교수역량 강화 워크숍을 진행했다고 24일 밝혔다.

이날 워크숍은 2022년 1학기부터 인공지능교육을 구현하기 위해 교수자들의 사전 준비를 위한 목적으로 기획됐으며, 현장에는 손홍민 교무처장이 참석해 인공지능교육의 실증방안에 대한 비전을 제시했고 줌으로 참여한 50명 이상의 교수자들과 열띤 질의응답과 토론을 통해 교육현장의 문제해결 방안을 고민했다.

워크숍을 주관한 호남대학교 AI빅데이터연구소(소장 백란)는 “인공지능 교육혁신을 위해서는 학습자의 역량개발 목표를 정확히 알고 준비해야 하는데 워크숍을 통해 교육성과까지 목표설정을 할 수 있어 교육현장에 바로 적용할 수 있게 됐다”고 말했다.

3차 워크숍은 오는 29일 미국 세인트메리 줄리안 좌오 교수로부터 미국 교육현장에서 이미 구현하고 있는 교육모델을 줌으로 공유할 예정이다.

