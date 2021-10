농협은행 "가을 맞아 '올리와 함께하는 은행 놀리' 박스 받아가세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 가을의 풍성함을 함께하고자 25일부터 다양한 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

첫번째 이벤트는 25일부터 다음달 20일까지 농협은행 주택청약종합저축 등 예·적금 상품에 신규 가입하고 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 또는 올원뱅크에서 해당 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 600명을 추첨한다.

두번째 이벤트는 25일부터 다음달 7일까지 NH농협은행 유스브랜드 인스타그램(nh20haebom)을 팔로우하고, 해당 이벤트 페이지에서 ‘우리 아이가 은행에 가서 제일 좋아하는 일’을 댓글로 남긴 고객을 대상으로 50명을 추첨한다.

마지막 이벤트는 다음달 8일부터 20일까지 NH농협은행 공식 인스타그램 혹은 페이스북 계정을 팔로우하고 해당 이벤트 페이지에 ‘우리 아이의 첫 통장이 무엇이었는지’ 댓글을 작성한 고객을 대상으로 50명을 추첨한다.

각각의 이벤트에서 당첨된 700명의 고객에게는 ‘올리와 함께하는 은행 놀이’ 박스를 제공한다.

이연호 개인고객부 부장은 “미래의 꿈나무인 우리 어린이들이 이번 이벤트 상품으로 은행에 대해 친근함을 느끼길 바란다.”라며, “앞으로도 고객들에게 다양한 혜택과 행복을 드리는 든든한 민족은행이 되겠다.”라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr