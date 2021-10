[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 골프 브랜드 잭니클라우스가 '안나크루아' 여성 컬렉션을 출시한다고 24일 밝혔다.

잭니클라우스의 ‘안나크루아’ 컬렉션은 ‘아름다움과 퍼포먼스는 동일하다’는 테마 아래 브랜드 상징인 ‘골든베어’를 적용했다. 제품은 경랑 다운점퍼, 퀼팅 베스트, 터틀넥 티셔츠, 플레어 스커트, 조거 팬츠, 버킷햇 등 다양한 상품군으로 구성된다.

잭니클라우스 관계자는 “필드 위 여성의 품격과 패션의 욕구를 충족시키기 위해 안나크루아 컬렉션을 기획했다”며 “앞으로도 골프 본연의 클래식함과 엘레강스함이 더해진 다양한 제품들을 선보일 계획”이라고 전했다.

한편 코오롱FnC는 여성 컬렉선 출시를 기념해 안나크루아 제품 50만원 이상 구매 시 볼마커를 선물로 증정한다.

