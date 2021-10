파우치 美 소장 "부스터샷, 원래 맞은 백신으로 접종 권고"

[아시아경제 박병희 기자] 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장이 코로나19 백신의 부스터샷(추가 접종)은 원래 맞은 것과 다른 백신을 맞는 것도 가능하지만 가급적 같은 종류로 맞기를 권장한다고 밝혔다.

그는 22일(현지시간) CNN과의 인터뷰에서 "보통은 처음 맞은 백신과 같은 종류를 부스터샷으로 맞는 것을 권장한다"라고 말했다. 그러면서도 "여러 사정상, 혹은 선택상 이유 등으로 다른 백신을 접종해도 된다"라고 덧붙였다.

앞서 미국 질병통제예방센터(CDC)는 21일 모더나와 얀센 백신 접종자에 대해 부스터샷 접종을 승인하면서 처음 맞은 백신과 다른 백신을 부스터샷으로 맞아도 된다고 밝혔다.

파우치 소장은 CDC나 식품의약국(FDA)의 권고 내용과 대조되는 발언을 한 셈이다.

FDA나 CDC는 부스터샷 접종을 권고하면서도 어떤 조합이 가장 좋은지는 밝히지 않았다. 또 당국의 권고는 얀센 1회 접종자가 화이자나 모더나 백신을 맞을 수 있는 여지를 만들었다. 최근 연구에서 화이자와 모더나 백신의 예방 효과가 더 좋은 것으로 보고되고 있다.

파우치 소장은 "다른 백신을 섞어서 맞을 수 있지만 보통 원래 맞았던 백신을 다시 맞는 것이 상식적"이라고 말했다.

미국 보건복지부 공중위생국장인 비벡 머시 의무총감도 이에 동조했다.

머시 의무총감은 CNBC와 인터뷰에서 "화이자나 모더나를 접종했고 이후 괜찮았다면 부스터샷도 원래 백신과 같은 것을 선택하는 것이 합리적일 것"이라고 말했다. 그는 "연구 결과 부스터샷으로 화이자, 모더나, 얀센 중 어느 것을 맞아도 바이러스 예방력을 높일 수 있는 것으로 나타났다"라고 덧붙였다.

