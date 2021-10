동서식품 “단백질, 간편하게 ‘포스트 바’로 충전”

[아시아경제 문혜원 기자]코로나19로 외부 활동이 급격히 줄어들자 건강과 체력 관리를 위한 식품을 찾는 소비자들이 증가한 가운데 간편하게 영양분을 챙길 수 있는 바(bar) 제품이 빠른 속도로 성장하고 있다.

동서식품 ‘포스트 단백질바’는 다양한 견과류, 건과일과 초콜릿을 한데 뭉쳐 언제 어디서나 편리하게 먹기 좋은 바 형태로 만든 제품이다. 땅콩과 통아몬드, 크랜베리 등 각종 재료가 조화롭게 어우러져 고소하면서도 풍부한 식감과 맛을 갖췄다. 제품 1개당 삶은 달걀 2개 분량에 해당하는 단백질 14g을 함유해 성인 기준 1일 단백질 권장량의 약 25%를 섭취할 수 있다.

포스트 콘푸라이트바는 2017년 동서식품이 처음으로 선보인 시리얼바 제품이다. 포스트의 영양 가득한 시리얼을 한 데 뭉쳐 바 형태로 만든 제품으로 ‘포스트 콘푸라이트바’와 ‘포스트 콘푸라이트 베리요거트바’ 2종으로 구성됐다. 9가지 비타민에 2가지 미네랄, 우유 200ml에 해당하는 칼슘(240mg)까지 들어있어 든든한 간식으로 안성맞춤이다.

포스트 골든 그래놀라바는 골든 그래놀라 시리얼을 바 형태로 만든 제품으로 5곡 그래놀라에 밀크 코팅이 돼있으며, 건크랜베리와 동결건조딸기를 함유했다. 8가지 비타민과 3가지 미네랄, 우유 200ml에 해당하는 칼슘(264mg) 등 풍부한 영양까지 갖췄다.

포스트 오곡 코코볼바는 동그란 오곡코코볼을 작은 미니볼 타입으로 만들어 한데 뭉쳐 밀크 초콜릿과 밀크 코팅을 더했다. 귀리, 현미, 보리, 밀, 옥수수 5가지 곡물의 고소한 풍미는 물론 9가지 비타민, 3가지 미네랄 등 풍부한 영양소를 함유해 간단한 아침식사로 좋다.

