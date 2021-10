3분기 사상 최대 실적 하이킥 네이버…"이젠 글로벌"(종합)

네이버가 커머스·핀테크·콘텐츠·클라우드 등 전 사업 부문의 성장세로 사상 최대 실적을 기록했다. 네이버는 앞으로 일본에 스마트스토어를 진출시키는 등 글로벌 시장 공략에 고삐를 죌 것이라는 계획도 제시했다.

모든 사업부문에서 성장가도

네이버는 3분기 매출 1조7273억원, 영업이익 3498억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 이는 각각 전년 대비 26.9%, 19.9% 성장한 것으로 사상 최대치다. 한성숙 네이버 대표는 이날 실적발표 뒤 컨퍼런스콜에서 "3분기는 이용자, 창작자, 중소상공인(SME), 브랜드, 파트너사들과 함께 성장하는 상생 생태계 구축과 선제적 기술 투자에 기반한 네이버의 경쟁력이 한층 돋보였다"고 말했다.

사업 부문별로 살펴보면 광고 등이 포함된 서치플랫폼 매출은 8249억원으로 전년 대비 16.2% 늘었다. 이용자 창작 콘텐츠(UGC) 생태계 활성화와 검색기술 개선, 성과형 광고의 성장에 따른 결과다. PC에서 성과형 광고가 도입되면서 서치플랫폼 내 디스플레이 매출은 전년 대비 33.2% 성장했다. 성과형 광고는 이용자가 클릭한 횟수 만큼 광고비를 받는 방식이다. 네이버는 이달 개개인의 관심사를 반영한 '인텐트 검색'도 정식 출시한다.

커머스 매출은 3803억원으로 전년 대비 33.2% 증가했다. 쇼핑라이브, 브랜드스토어, 스마트스토어가 호실적을 견인했다. 스마트스토어의 신규 판매자가 꾸준히 증가했고 브랜드스토어 역시 550여개로 확대되면서 거래액이 전년 대비 3배 이상 많아졌다. 쇼핑라이브는 100만건 이상의 조회수를 가진 ‘초대형 라이브’, 분기 100억 매출의 브랜드가 등장하면서 거래액이 전년 대비 13배 성장했다.

핀테크 매출은 외부 제휴처 확대에 힘입어 2417억원의 매출을 기록했다. 전년 대비 38.9% 성장한 수치다. 네이버페이 결제액은 9조8000억원으로 전년대비 39% 늘었다. 회사 측은 네이버페이 어플리케이션(앱), 네이버 현대카드 등 신규 서비스가 출시되면서 핀테크 생태계가 강화되고 있다고 설명했다.

웹툰 등 콘텐츠 부문의 성장세도 무섭다. 콘텐츠 매출은 전년 대비 60.2% 증가한 1841억원을 기록했다. 웹툰은 글로벌 콘텐츠가 지속적으로 확대되면서 매출이 전년 대비 79% 증가했다. 자회사 스노우는 카메라 서비스, 메타버스 플랫폼 ‘제페토’의 성장에 따라 전년 대비 매출이 2배 이상 늘었다. 네이버웹툰의 월 거래액은 1000억원을 돌파했고 ‘제페토’는 누적 가입자가 2억4000만명을 넘었다.

클라우드 매출은 전년 대비 26.2% 증가한 962억원을 기록했다. 신규 고객 확대와 함께 공공영역 클라우드 전환을 이끌며 매출 성장이 지속되고 있다. 광학문자판독(OCR), 인공지능(AI)콜, 얼굴인식 등 클로바의 다양한 기술도 상품화가 진행 중이다.

스마트스토어 日 진출…글로벌 노린다

네이버는 국내 사업 외에도 글로벌 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 특히 웹툰과 스노우를 중심으로 글로벌 콘텐츠 사업을 넓히고 있다. 네이버웹툰의 북미 월간이용자수는 1400만명을 넘었다. 한 대표는 "최근 웹툰의 글로벌 지식재산권(IP) 협업 강화, 스마트스토어 일본 진출 등 새로운 글로벌 도전이 진행되고 있으며 향후 전세계를 무대로 더 큰 성장을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

커머스 사업 역시 올해 글로벌 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 네이버는 지난 9월 일본에서 스마트스토어 판매자 모집을 시작했고 전날 '마이스마트스토어' 베타서비스를 출시했다. 일본의 국민메신저인 '라인'과 연동된다. 한 대표는 "스마트스토어의 기술력과 SME 생태계 모델을 일본에서도 재현할 계획"이라며 "네이버 커머스가 글로벌 시장으로 나아가는 첫 교두보가 될 것"이라고 강조했다.

한편 직장 내 괴롭힘 논란으로 몸살을 겪었던 네이버는 이날 최고경영자(CEO) 직속 인권전담조직을 신설하겠다고 밝혔다. 한 대표는 "전사 인권 리스크를 체계적으로 관리하는 컨트롤타워 역할을 수행할 수 있도록 만들 계획"이라고 설명했다.

