기시다 후미오 일본 총리 "후쿠시마 오염수 방류 미룰 수 없다"

[아시아경제 송승섭 기자]기시다 후미오 일본 총리가 후쿠시마 오염수 방류계획을 예정대로 추진하겠다고 밝혔다.

17일 주요 외신에 따르면 기시다 총리는 이날 후쿠시마 제1원자력발전소를 방문한 뒤 “많은 (오염수) 탱크가 서 있는 모습을 보고 (방류를) 미룰 수 없다고 통감했다”며 “투명성을 가지고 설명하는 것이 중요하다”고 말했다.

일본 정부는 후쿠시마 원전부지 탱크에 보관 중인 오염수를 바다에 흘려보낼 계획이다. 오염수는 다핵종제거설비(ALPS)로 방사성 핵종을 제거하되, 삼중수소(트리튬)는 걸러내지 못하니 물을 섞어 농도를 낮춰 방출한다는 구상이다. 실제 방류는 2023년 봄 시작될 전망이다.

기시다 총리는 이날 오전 폐로 작업을 하는 제1원전을 시찰하고 도쿄전력 간부들을 만났다. 기시다 총리의 후쿠시마 제1원전 방문은 지난 4일 취임 이후 처음이다. 그는 이 자리에서 “폐로는 (피해 지역) 부흥의 전제”라며 “현지와의 신뢰 관계를 중시하면서 제대로 작업을 진행하면 좋겠다”고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr