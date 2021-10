롯데온, 27일까지 고객혜택 2000억원 규모 연중 최대 할인행사

1000개 브랜드 최대 70% 할인판매 … 할인·적립 대폭 강화

[아시아경제 조인경 기자] 롯데온이 오는 18일부터 27일까지 열흘 간 연중 최대 할인·적립 혜택을 제공하는 '롯데온세상-세상에 온 브랜드' 행사를 연다고 17일 밝혔다. 200여개 핵심 브랜드를 비롯해 약 1000개 브랜드와 셀러의 상품을 최대 70% 할인 판매하는 등 모두 2000억원 규모의 고객 혜택을 준비했다.

세상 온 브랜드 한데 모았다

롯데온은 이번 행사 기간 최대 20% 할인 쿠폰을 포함해 카드 10% 즉시할인 쿠폰 등 총 8종의 할인 쿠폰 60여장을 제공하고, 18일과 21일, 25일에는 최대 15% 즉시 카드할인 쿠폰을 선착순으로 증정한다. 또 결제금액의 최대 10%를 엘포인트(L.Point)로 적립해준다.

올해는 에스티로더, SK-II, 톰보이, LG전자, 삼성전자 등 백화점이 엄선한 '최고의 브랜드 30'을 중심으로 상품 구성을 대폭 강화했다. 매일 3개 브랜드가 돌아가며 인기 상품을 특가에 선보이며, 행사 상품 구매 시 엘포인트 1만점을 적립해준다. 또 백화점 상품 구매 시 사용 가능한 10%·11% 추가 할인 쿠폰, 매일 할인율이 달라지는 최대 15% 랜덤 할인 쿠폰도 증정한다.

대표 상품으로 '에스티로더 에드밴스드 나이트 리페어' 증정 단독기획, '써스데이아일랜드' 원피스 포함 5종 단독 선출시 상품을 선보이며, 컨버스 시즈널 컬러 스니커즈는 30% 할인 판매한다. 라이브방송에서는 LG 스타일러와 청소기, 겔랑, 블랙야크, 필립스 등 다양한 브랜드의 상품을 할인된 가격에 선보이고 방송 중 구매 시 추가 혜택도 제공한다.

핵심 브랜드 200개 선정·그룹 계열사 참여 등 차별화

롯데온의 매출 상위 200여개 브랜드와 셀러의 인기 상품도 최대 80% 할인 판매한다. 애플, LF, P&G, 아모레퍼시픽 등 각 카테고리별 가장 인기 브랜드의 상품을 매일 20개씩 선정하며 18일에는 아모레퍼시픽 상품을 최대 30% 할인된 가격에, 22일에는 헤지스의 2021년 가을·겨울 신상품을 할인된 가격에 각각 선보인다.

'롯데 브랜드 10'에서는 롯데호텔, 롯데월드, 롯데제과 등 각 계열사의 대표 상품을 특가에 선보인다. 18~20일에는 롯데호텔, 롯데시티호텔, L7 등의 숙박권을 최대 80% 할인 판매하며, 18일에는 롯데카드로 결제 시 10% 즉시 추가 할인 혜택도 제공한다. 21일에는 롯데월드, 23일에는 롯데제과, 24일에는 롯데시네마 등이 할인 행사를 펼친다.

고객이 참여하는 다양한 이벤트도 준비했다. 롯데온 앱에 접속만 하면 참여 가능한 브랜드 '럭키 드로우'는 매일 추첨을 통해 삼성전자 갤럭시Z플립, 뱅엔올룹슨 스피커, 애플 아이맥 등을 증정하며, 18일과 21일에 진행하는 '온퀴즈쇼'에 참여하는 선착순 1만명에게는 엘포인트 500점을 지급한다. 롯데온세상 행사 상품을 가장 많이 결제한 구매왕 1명에게는 최대 150만원 한도 내에서 결제금액의 100%를 엘포인트로 돌려준다.

