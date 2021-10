스마트TV, OTT 모시기 대작전

삼성전자-LG전자, 다수 OTT앱 제공

넷플릭스·디즈니플러스 등 콘텐츠 강화 위한 필수 전략

[아시아경제 김흥순 기자] 전 세계 TV시장에서 영향력이 큰 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 가 자사 스마트TV에 온라인동영상서비스(OTT)를 탑재하며 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 있다. 통신업계가 주도하는 인터넷TV(IPTV)를 비롯해 IT·모바일 기기로 이탈하는 고객 수요를 최소화하고 경쟁에서 밀리지 않으려는 전략으로 풀이된다.

15일 업계에 따르면 국내 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 스마트TV 이용자들도 다음달 12일부터 한국에서 서비스를 시작하는 디즈니플러스를 해당 TV를 통해 볼 수 있게 된다. 각사가 제공하는 스마트TV 운영체제(OS)를 통해 디즈니플러스 애플리케이션을 내려받은 뒤 이를 실행하면 된다. 디즈니플러스가 책정한 월 구독료 9900원, 연 구독료 9만9000원은 이용자가 내야 한다.

스마트TV는 스마트폰처럼 제조사가 제공하는 운영체제를 통해 특정 앱을 내려받고 실행할 수 있다. OTT 이용자 입장에서는 보다 크고 선명한 TV화면을 통해 OTT가 제공하는 다양한 장르를 시청할 수 있다는 장점이 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 는 이용자 수가 급증하는 OTT 콘텐츠를 스마트TV에서도 바로 실행할 수 있도록 국내외 OTT사와의 협업을 타진해 왔다. 이에 따라 넷플릭스, 아마존프라임, HBO맥스, 유튜브 등 글로벌 OTT를 비롯해 웨이브, 왓챠 등 국내 OTT사의 앱을 실행할 수 있도록 했다.

업계 관계자는 "OTT의 영향력이 커지면서 넷플릭스 같은 글로벌 OTT의 경우 별도 계약이 이뤄져야만 스마트TV에서도 앱을 실행할 수 있다"며 "제품만 있다고 무조건 되는 것이 아니라 TV 제조사의 인지도나 경쟁력이 어느 정도 있어야 협상도 가능하다"고 말했다.

월트디즈니가 2019년 선보인 디즈니플러스도 출시 2년 만에 전 세계 가입자 1억1600만명을 돌파하는 등 빠르게 시장 지배력을 키우고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 는 이 같은 디즈니의 콘텐츠 파급력을 감안해 디즈니플러스가 해외시장에서 먼저 서비스를 시작했을 때부터 스마트TV에 이를 탑재하기 위한 준비를 해왔다.

전 세계 TV시장에서 스마트TV는 대세로 자리매김했다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 2019년 글로벌TV 출하량 2억2291만여대 중 약 80%가 스마트TV였고, 지난해에는 2억2547만여대 중 약 85%로 비중이 늘었다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 의 전체 TV 제품군 가운데 스마트TV 비중도 90% 안팎을 차지한다.

이들 제조사는 OTT 서비스뿐 아니라 무료 콘텐츠를 볼 수 있는 독점채널도 운영하면서 스마트TV의 콘텐츠 강화에 힘쓰고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 900 등락률 +1.30% 거래량 11,445,992 전일가 69,400 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 반등장 개미들 최애주는 '삼성전자'&'곱버스'코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 '삼성 TV플러스' 채널을 통해 자체 수급한 영화·드라마·예능·뉴스·스포츠 등의 콘텐츠를 무료로 제공한다. 이 채널은 2015년 한국에서 처음 서비스를 시작해 현재 23개국에서 1000여개 채널을 운영하고 있다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,500 등락률 +2.02% 거래량 502,106 전일가 123,500 2021.10.15 12:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, KAIST와 '디지털 헬스케어 연구센터' 설립 맞손LG전자, '2021 호텔쇼' 참가…클로이 로봇 솔루션 소개2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 도 2015년부터 'LG채널'을 운영 중인데 올해 말까지 25개국에서 1900여개 채널을 제공할 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr