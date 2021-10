[아시아경제 문혜원 기자] 우주인피자가 다가오는 핼러윈을 맞아 홈플러스와 협업해 ‘단호박치즈피자’를 출시하고 전국 매장에서 선보인다고 15일 밝혔다.

단호박치즈피자는 가을철을 대표하는 간식인 단호박을 냉동 화덕피자에 더해 핼러윈 홈파티에 어울리는 달콤한 디저트의 느낌을 구현했다. 단호박 무스 위에 고품질의 통 단호박을 올려 식재료 본연의 맛을 한껏 살렸으며, 고소한 생모짜렐라치즈를 듬뿍 얹어 쫄깃한 식감까지 느낄 수 있다.

한편 우주인피자는 부천에 위치한 양유 화덕피자 공장에서 레일형 피자 화덕 기술을 통해 홈플러스와의 협업 상품 전량을 자체 생산하고 있다. 600도 이상의 고온을 유지해 화덕 특유의 불향을 살리고 급속 냉각 시스템으로 풍미를 그대로 유지시키는 것이 특장점이다.

