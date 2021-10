게임처럼 재미있게…하나은행 '하나 타이밍 적금' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 MZ세대의 특성에 맞춰 게임처럼 재미있고 위젯으로 빠르게 입금할 수 있는 '하나 타이밍 적금'을 출시했다고 13일 밝혔다.

하나 타이밍 적금은 추가 금액을 입금하는 방식에 게임UI를 접목하여 버튼을 두드리면 설정한 금액만큼 입금이 된다. 버튼을 두드려 입금한 횟수가 기준이 되어 우대금리도 제공하는 신개념 적금 상품으로 게임적인 요소를 가미했다.

또한, 하나 타이밍 적금만의 위젯으로 스마트폰을 꾸미고, 위젯을 누르면 입금 버튼까지 바로 접근되어 언제 어디서나 빠르고 쉽게 즐길 수 있게 했다. 적금 전용 알림 신청 시 매일 저축 타이밍을 알려주어 저축 습관 형성에도 도움을 준다.

이 상품은 ▲최소 가입금액 1000원 이상 ▲6개월의 짧은 만기 ▲최대 5회 재예치 가능 ▲2회의 분할 인출 가능한 유연한 상품이다. 금리는 최대 1.7%이다.(13일 기준, 세전, 연이율)

하나은행은 상품 출시를 기념하여 가입금액에 상관없이 선착순 5만명을 대상으로 가입 축하금 1000 하나머니를 제공하고, 추첨을 통해 20명에게 애플워치를 제공할 예정이다. 또한, 매일 게임버튼을 두드리면 최대 3000 하나머니까지 추가적인 리워드를 제공받을 수 있는 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트는 다음달 30일까지 진행되며, 자세한 내용은 하나은행 모바일앱 ‘하나원큐’를 통해 확인할 수 있다.

