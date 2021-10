완주군의회, 2021년 행정사무감사 특위 구성

위원장에 이경애 의원, 부위원장에 윤수봉 의원 선출

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회(의장 김재천)는 제1차 행정사무감사특별위원회 위원장에 이경애 의원을, 부위원장에 윤수봉 의원을 각각 선출했다고 13일 밝혔다.

2021년 행정사무감사 특별위원회는 10명의 위원으로 구성됐으며, 오는 11월에 개회하는 완주군의회 제2차 정례회 기간 동안 활동하게 된다.

이경애 위원장은 “행정에 대한 감시와 견제라는 의회고유의 권한으로 실시되는 만큼, 주민들의 의견이 충분히 반영될 수 있는 행감특위가 될 수 있도록 하겠다”며 “이번 행감특위는 지적을 위한 지적이 아닌 대안을 제시하고, 완주군이 더 발전될 수 있는 방향으로 진행될 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

윤수봉 부위원장은 “행감특위가 올바른 방향으로 진행될 수 있도록 노력할 것”이라며 “군민의 입장에서 군민의 눈으로 바라 볼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr