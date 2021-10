[클릭 e종목]카카오, 밸류에이션 매력…규제 지켜봐야

[아시아경제 이선애 기자] 한국투자증권은 13일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 4,000 등락률 -3.40% 거래량 3,810,466 전일가 117,500 2021.10.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감개인 홀로 순매수…오후 코스피 2910선 거래"바닥이 안보인다" 코스피·코스닥 1% 넘게 하락 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 16만원을 유지한다. 목표주가는 12개월 주가수익비율(implied PER) 69.2배이다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "규제와 관련해 부정적 가정들을 한다 하더라도 현재 주가는 밸류에이션 매력이 생길 정도로 하락해 있는 상태"라며 "그러나 규제와 관련된 논의가 계속 지속된다면 센티먼트 회복에는 다소 시간이 필요하며 당분간은 시간을 두며 규제와 관련된 논의의 진행 방향을 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다.

카카오의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1.6조원(+47.7% YoY, +20.2% QoQ), 1925억원(+60.1% YoY, +18.4% QoQ)으로 추정한다. 커머스 및 광고사업의 호조로 톡비즈 매출액이 4372억원(+49.4% YoY, +12.0%QoQ)을 기록할 것이며, 모빌리티, 핀테크의 매출 성장이 이어지며 기타 플랫폼 또한 2625억원(+59.2% YoY, +6.6% QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. 콘텐츠 매출액은 8079억원(+54.8% YoY, +36.8% QoQ)으로 오딘이 역대급 흥행을 기록함에 따라 큰 폭의 성장이 전망된다. 전체 영업비용은 1.4조원(+46.2% YoY, +20.5% QoQ)으로 게임과 관련한 수수료비용의 급증으로 전년동기대비 큰 폭의 증가가 예상된다.

국정감사가 지나가고 있으며 카카오의 주가 또한 충분히 하락했다. 밸류에이션의 관점으로만 놓고 본다면 카카오의 추가적인 주가 하락은 제한적인 상황이지만 여전히 불확실성은 남아 있다. 특히 카카오 모빌리티 및 카카오 페이 등 핵심 신사업의 수익 모델에 변화가 있을 수 있다는 점은 주의할 필요가 있다. 정부는 여러 차례 카카오 모빌리티 등 일부 서비스의 수수료율이 지나치게 높다는 점을 강조해왔으며 카카오 또한 이를 수긍함에 따라 핵심 사업의 수수료율이 낮아질 리스크가 있다. 카카오 페이 역시 금융위와 금융상품 판매를 두고 마찰이 남아 있는 상태이며 수익 모델을 일부 수정해야 할 가능성이 존재한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr