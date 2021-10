경기소방 이연숙·장남일 소방위 'S.A.V.E.영웅' 선정

[아시아경제(소방)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부 재난종합지휘센터 소속 이연숙 소방위와 장남일 소방위가 'S.A.V.E.영웅'에 선정됐다.

'S.A.V.E.영웅'은 소방청이 ㈜베스티안재단과 협약을 맺고 특수 공적자 등 위험을 무릅쓰고 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 소방관을 격려하기 위해 2018년 도입했으며 매년 7명의 영웅을 선정, 시상한다.

이연숙 소방위는 1997년 구급활동을 시작해 24년간 수많은 환자들의 생명을 구한 경기도소방 대표 구급대원이다. 특히 2019년 10월부터 재난종합지휘센터 구급상황관리관으로 근무하며 9000여 건의 응급상담과 응급처치 지도로 11명의 심정지 상태 환자를 소생시켜 11회나 '하트세이버' 인증을 받았다. 하트세이버는 심정지 환자의 생명을 심폐소생술(CPR), 심장충격기 등 응급처치로 살린 구급대원 및 일반 시민에게 주는 인증서다.

장남일 소방위는 1991년 소방공무원에 임용돼 삼풍백화점 화재 현장 등 굵직한 현장에 출동해 화재진압과 인명구조를 펼쳤다. 2017년 광교 오피스텔 공사장 화재 현장에서는 선착대로 도착해 인명구조 작업을 벌이다 신체 여러 부위에 2~3도 화상을 입기도 했다.

이 소방위와 장 소방위는 상장과 함께 200만원 상당의 가족여행 상품권을 부상으로 받는다.

