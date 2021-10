김오수, 경찰과 '대장동 의혹' 수사 핫라인 구축 지시

[아시아경제 배경환 기자] 김오수 검찰총장이 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 사건을 수사 중인 서울중앙지검에 경찰과 핫라인을 구축하라는 지시를 내렸다.

12일 대검찰청은 "김 총장이 서울중앙지검 검사장에게 대장동 의혹 수사를 진행하고 있는 경기남부경찰청과 핫라인을 구축해 수사 과정에서 중첩과 공백이 없도록 적극 협력할 것을 지시했다"고 밝혔다.

이날 김 총장의 지시는 문재인 대통령이 '대장동 사건'에 대한 검·경 협력을 강조한 직후에 나왔다. 문 대통령은 "대장동 사건에 대해 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는 데 총력을 기울여 달라"며 "검찰과 경찰은 적극 협력하라"고 전했다.

현재 대장동 개발 특혜 의혹 수사는 서울중앙지검 전담수사팀과 경기남부청에서 진행 중이다. 검찰은 화천대유 5호 소유주 정영학 회계사가 제출한 녹취록 등을 토대로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 구속하고 화천대유자산관리 대주주 김만배씨에 대한 사전 구속영장을 청구했다. 이와 별도로 경찰은 유 전 본부장이 압수수색 과정에서 은닉을 시도한 휴대전화를 확보하고 디지털 포렌식 절차를 진행하고 있다.

