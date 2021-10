[2021 국감]김진욱 처장, 검사 추가 선발에 "정치적 중립이 우선"

[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처 처장이 검사 추가 채용에 대해 "정치적 중립을 우선하겠다"는 입장을 내놨다.

12일 김 처장은 국회에서 열린 법제사법위원회의 공수처 국정감사에서 "채용에서 수사 역량과 정치적 중립이 충돌하면 어떤 것을 우선시하겠는가"라는 김용민 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다.

검찰과 유기적인 협력이 부족하다는 소병철 민주당 의원의 지적에는 "공수처, 검찰, 경찰 등 3자 협의체를 진행했지만 평행선을 달렸다"며 "겸·경 수사권 조정 때처럼 대통령령이라든지 입법으로 해결하는 방안을 검토해 추진 중"이라고 밝혔다.

형사사법정보시스템(KICS·킥스) 구축이 늦어지는 이유에 대해서는 "법령상의 문제로 한 기관의 동의가 잘 안 돼 애로 사항이 있다"고 털어놨다. 이밖에 정부과천청사에 자리 잡은 공수처의 자체 청사 필요성에 대해서는 "보안 때문에 필요하다"고 전했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr