[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 즉석 원두커피의 친환경 열대우림동맹(RA)인증 원두 비율을 기존 50%에서 100%로 확대했다고 8일 밝혔다. RA인증 원두는 친환경 농법을 실천하고 노동환경까지 엄격한 규정으로 관리하는 농장만 출고할 수 있다.

미니스톱은 텀블러 이용 고객 대상으로 ‘핫커피류 상품’에 200원 상시 할인 혜택을 제공한다. 즉석 원두커피의 맛도 개선했다. 고소한 맛을 내는 남미산 원두의 최적 원두 배합으로 다크 초콜릿의 진한 풍미와 묵직한 바디감을 구현했다.

미니스톱 관계자는 “친환경을 중시하는 가치소비 트렌드에 부응하기 위해 RA인증 원두 100%로 리뉴얼했다”며 “친환경적이고 가성비 좋은 즉석 원두커피를 미니스톱에서 마음껏 즐기시기를 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr