담양교육지원청, 제7회 교육참여위원회 임시회 개최

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 7일 제7회 전라남도담양교육참여위원회 임시회를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 담양읍 지역 제한적 공동학구제 운영, 금성면 지역 미래형 통합운영학교 추진 경과, 2022 담양교육계획 수립을 위한 자문과 위원회에서 제안한 담양슬로인생학교 준비를 위한 사업이 안건으로 상정됐다.

이날 회의는 모든 안건들마다 위원들의 관심과 토론으로 열띤 분위기 속에 회의는 진행됐다.

특히, 담양읍 지역 제한적 공동학구제는 관심을 받았는데, 내년부터 제한적 공동학구의 시행으로 담양읍 지역 학교로 취학 예정인 학생들은 담양읍 주변 면 지역의 소규모학교인 담주, 월산, 금성, 무정, 용면초등학교로 취학이 가능하게 돼 학부모들의 학교선택권이 확대된다.

이숙 교육장은 “교육 참여위원회의 역할을 특히나 강조하며 담양교육 발전을 위해 지역교육공동체의 아낌없는 성원과 관심을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr