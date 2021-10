中 우주정거장 모듈에 2번째 유인우주선 발사준비...건설속도 박차

[아시아경제 이현우 기자] 중국이 독자 우주정거장 건설 속도에 박차를 가하기 위해 두번째 유인우주선인 선저우 13호를 곧 발사할 계획이라고 밝혔다. 이번 유인우주선에는 여성 우주비행사도 함께 탑승할 것으로 알려졌다.

7일 중국 관영 중앙(CC)TV에 따르면 이날 중국 유인우주공정판공실은 우주정거장 건설을 위해 우주정거장 핵심 모듈 톈허로 보낼 두번째 유인우주선, 선저우 13호가 발사구역으로 옮겨졌다. 발사시기는 공개되지 않은 가운데 선저우 13호는 발사전 각종 기능검사 및 테스트를 거쳐 곧 발사될 예정이라고 CCTV는 전했다.

이번 발사가 성공하면 앞서 지난 6월17일 톈허로 유인우주선 선저우 12호가 보내진데 이어 두번째로 유인우주선이 될 전망이다. 선저우 13호 탑승 인원에는 처음으로 여성 우주비행사도 포함된 것으로 알려졌다. 선저우 13호에 탑승할 3명의 우주비행사는 6개월간 우주공간에 머물면서 우주정거장 건립 및 수리, 유지보수와 과학작업 등을 병행하게 될 예정이다.

앞서 지난달 20일 우주정거장 건설에 필요한 물품과 우주비행사들을 위한 물품 등을 실은 화물우주선 톈저우 3호가 텐허와의 도킹에 성공했다. 중국 정부는 계속해서 화물우주선과 유인우주선을 교차로 발사해 우주정거장 건설에 속도를 높일 계획이다.

중국 정부는 내년 말까지 독자 우주정거장을 완성한다는 계획이며, 현재 중국이 구축 중인 우주정거장은 길이 37m, 무게 90t으로 현재 미국, 러시아 등이 공동으로 운영하는 국제우주정거장(ISS)의 3분의 1 수준 크기로 알려졌다. 2024년 ISS가 운영을 종료하고 나면 한동안 중국 우주정거장이 유일한 우주정거장이 될 전망이다.

