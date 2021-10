광주시, 힐링카페·오토캠핑장 갖춘 '너른골 자연휴양림' 2023년 완공

퇴촌면 우산리 일원 40만㎡ 규모

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 역점사업인 '너른골 자연휴양림' 조성 사업 추진 계획을 밝혔다.

신동헌 광주시장은 7일 온라인 브리핑을 열고 "광주시에는 임야가 전체 면적의 67%를 차지하면서도 산림 휴양 시설이 없다"며 "산림 자원을 활용해 '너른골 자연휴양림' 조성 사업을 추진하게 됐다"고 사업 배경을 설명했다.

'너른골 자연휴양림'은 퇴촌면 우산리 산 279-1 일원에 40만㎡로 조성할 예정이다. 내년 상반기 실시 설계를 마무리하고 2023년 말 완공을 목표로 추진한다.

시는 숲 속의 집, 트리하우스 등 39개 동 숙박시설과 건강프로그램을 진행할 수 있는 힐링 카페, 오토캠핑장 및 야영장 등을 조성해 광주시를 레저·관광 도시로 육성한다는 계획이다.

신 시장은 "'규제도 자산'이라는 마음으로 주어진 여건을 토대로 광주를 천혜의 자연관광지로 탈바꿈하는 출발점"이라며 "팔당호와 인접한 자연휴양림은 광주시민뿐만 아니라 수도권 시민에게 수려한 경관과 편안한 환경을 선사할 것"이라고 말했다.

