대장동 논란 "엄중하게 생각하고 있다" 기존 입장 유지

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 대장동 논란과 관련해 정부 합동수사본부 구성에 동의했다는 언론보도는 사실이 아니라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 7일 기자들을 만나 "합수본 구성에 청와대가 동의했다는 기사는 봤습니다만 기사에서 이야기한 부분은 근거가 없어 보이고, 기사 내용이 사실도 아니다"라고 말했다.

청와대는 대장동 논란에 대해 엄중하게 바라보고 있다는 기존 입장을 재확인했다. 청와대 핵심 관계자는 "(문재인 대통령은 대장동과 관련해) 별도의 말씀이 없었다"면서 "(청와대는 야당의 특검 주장 등에 대해) 엄중하게 생각하고 지켜보고 있다"고 전했다.

